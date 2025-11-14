EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag bei 10,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 9,528 Iberdrola SA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2025 171,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,98 EUR belief. Damit wäre die Investition um 71,27 Prozent gestiegen.

Iberdrola SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at