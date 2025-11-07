Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

Frühe Investition 07.11.2025 10:04:27

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 13,11 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 762,777 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 17,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 554,54 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,55 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 115,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

31.10.25 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Iberdrola Buy UBS AG
28.10.25 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
28.10.25 Iberdrola Buy UBS AG
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
