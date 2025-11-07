Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Frühe Investition
|
07.11.2025 10:04:27
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Iberdrola SA-Aktie an diesem Tag 13,11 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investiert hat, hat nun 762,777 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 17,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 554,54 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,55 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 115,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Iberdrola SA
|17,78
|0,82%
