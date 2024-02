EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 23.02.2014 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Iberdrola SA-Papier bei 3,42 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 292,767 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.02.2024 auf 10,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 147,24 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 214,72 Prozent.

Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 67,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at