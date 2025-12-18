Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

Inditex-Investment 18.12.2025 10:03:28

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Inditex eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Inditex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,16 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,823 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 54,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,48 Prozent vermehrt.

Inditex wurde am Markt mit 170,03 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

