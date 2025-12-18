Inditex Aktie

55,78EUR 1,08EUR 1,97%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

18.12.2025 08:21:09

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55,38 € 		Abst. Kursziel*:
20,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,11%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:21 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Inditex Outperform Bernstein Research
09.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Inditex Buy UBS AG
04.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 55,84 2,08% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

