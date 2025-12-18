Inditex Aktie
|55,78EUR
|1,08EUR
|1,97%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,38 €
|
Abst. Kursziel*:
20,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,11%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
11.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house (Financial Times)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Inditex-Aktie sehr stark: Zara-Mutter überzeugt mit Ergebnis (Dow Jones)
|
03.12.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
03.12.25
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein (Dow Jones)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|55,84
|2,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.