SAFRAN Aktie

SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Frühe Anlage 17.11.2025 10:03:54

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 112,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,890 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,96 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 14.11.2025 auf 304,40 EUR belief. Mit einer Performance von +170,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 127,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen

10.11.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 SAFRAN Kaufen DZ BANK
29.10.25 SAFRAN Neutral UBS AG
27.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAFRAN S.A. 307,80 1,35% SAFRAN S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen