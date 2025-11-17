EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SAFRAN-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 112,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,890 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,96 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 14.11.2025 auf 304,40 EUR belief. Mit einer Performance von +170,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von SAFRAN betrug jüngst 127,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at