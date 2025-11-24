SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
|Performance im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden SAFRAN-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 122,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,137 SAFRAN-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.11.2025 2 354,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 289,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 135,48 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 121,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
|18.11.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
