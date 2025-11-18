SAFRAN Aktie
|301,00EUR
|-2,70EUR
|-0,89%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
307,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
301,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
