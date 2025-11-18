SAFRAN Aktie

301,00EUR -2,70EUR -0,89%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

18.11.2025 07:06:25

SAFRAN Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding erwartet laut seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiterhin umfangreiche Nachfrage im Bereich der Flugzeugtriebwerke. Safran sei ein erstklassiger Triebwerkhersteller mit attraktiven langfristigen Perspektiven, aber einem übermäßig hohen Bewertungsabschlag./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
307,00 € 		Abst. Kursziel*:
10,75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
301,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

