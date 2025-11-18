Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Schneider Electric-Investmentbeispiel
|
18.11.2025 10:03:39
EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Schneider Electric-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 57,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,732 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 401,80 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 17.11.2025 auf 232,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 301,80 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 132,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|03.11.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
