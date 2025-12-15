EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Wolters Kluwer gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wolters Kluwer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 162,40 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,616 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54,72 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 12.12.2025 auf 88,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,28 Prozent.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 20,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at