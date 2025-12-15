Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Langfristige Performance
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Wolters Kluwer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 162,40 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,616 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54,72 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 12.12.2025 auf 88,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,28 Prozent.
Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 20,39 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!