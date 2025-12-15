Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 15.12.2025 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Wolters Kluwer gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Wolters Kluwer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 162,40 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,616 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 54,72 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 12.12.2025 auf 88,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,28 Prozent.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 20,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten