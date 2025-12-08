EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2015 wurden Wolters Kluwer-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 314,713 Wolters Kluwer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (90,28 EUR), wäre die Investition nun 28 412,27 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 184,12 Prozent.

Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 20,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at