Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Rentable Wolters Kluwer-Investition?
|
08.12.2025 10:04:39
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingefahren
Am 08.12.2015 wurden Wolters Kluwer-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 314,713 Wolters Kluwer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (90,28 EUR), wäre die Investition nun 28 412,27 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 184,12 Prozent.
Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 20,72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.mehr Analysen
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|21.10.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|89,08
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.