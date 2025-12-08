Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Wolters Kluwer Aktie

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

Rentable Wolters Kluwer-Investition? 08.12.2025 10:04:39

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2015 wurden Wolters Kluwer-Anteile via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 314,713 Wolters Kluwer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (90,28 EUR), wäre die Investition nun 28 412,27 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 184,12 Prozent.

Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 20,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
07.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.11.25 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
Wolters Kluwer N.V. 89,08 -1,50% Wolters Kluwer N.V.

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
