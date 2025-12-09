Wolters Kluwer Aktie
|89,76EUR
|2,46EUR
|2,82%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
09.12.2025 10:55:42
Wolters Kluwer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,16 €
|
Abst. Kursziel*:
40,20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,26%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|10:55
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
