Wolters Kluwer Aktie
|89,82EUR
|2,52EUR
|2,89%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern sei zuletzt von Anlegern als "KI-Verlierer" wahrgenommen worden, schrieb Nick Dempsey am Dienstag. Er sieht jedoch gute Gründe, warum sich die klinische KI-Plattform UpToDate gegen neue Angebote in diesem Bereich zur Wehr setzen kann./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
89,92 €
|
Abst. Kursziel*:
50,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
89,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,30%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
