EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit dem Adyen BV Parts Sociales-Papier statt. Der Schlusskurs der Adyen BV Parts Sociales-Anteile betrug an diesem Tag 1 335,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Adyen BV Parts Sociales-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,491 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 263,67 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Papiers am 18.12.2025 auf 1 370,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,64 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 41,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at