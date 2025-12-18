Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 343,40EUR
|18,80EUR
|1,42%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1860 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Jahren sinkender Gewinne und rückläufiger Bewertungen dürfte das Jahr 2026 eine Trendumkehr für die europäischen Zahlungsdienstleister markieren, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete darin auch seine Schätzungen. Auch für Adyen sieht er im kommenden Jahr erstmals wieder Kurschancen. Die Aktie gehört neben Wise zu seinen Favoriten./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:17 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 850,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 329,20 €
|
Abst. Kursziel*:
39,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 343,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,71%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Nachrichten
Analysen zu Adyen B.V. Parts Socialesmehr Analysen
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|1 331,60
|0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Vienna Insurance kaufen
|Erste Group Bank
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.