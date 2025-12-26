Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Lohnende Adyen BV Parts Sociales-Anlage? 26.12.2025 10:03:34

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 969,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 0,051 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 368,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,46 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 30,54 Prozent verkleinert.

Adyen BV Parts Sociales wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,12 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

