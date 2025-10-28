ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank der Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg um 4,4 Prozent gerechnet.

An der Börse konnte die Aktie davon jedoch nicht profitierten, nachdem sie bereits zuletzt deutlich zugelegt hatte. Zuletzt sank der Kurs um rund eineinhalb Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit aber immer noch rund 18 Prozent an Wert gewonnen.

Für Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan verzeichnete Danone auf vergleichbarer Basis ein starkes Wachstum. Zu verdanken sei dies sowohl der Absatzentwicklung als auch dem Produktmix.

Auch für die Experten des Investmenthauses Jefferies war das dritte Quartal besser als erwartet. Gedämpft werde die Euphorie aber von der Abhängigkeit von China.

Das Danone-Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic- Wasser weiter auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zogen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht./err/mis/stk