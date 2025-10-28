Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
28.10.2025 11:36:38
ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank der Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg um 4,4 Prozent gerechnet.
An der Börse konnte die Aktie davon jedoch nicht profitierten, nachdem sie bereits zuletzt deutlich zugelegt hatte. Zuletzt sank der Kurs um rund eineinhalb Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit aber immer noch rund 18 Prozent an Wert gewonnen.
Für Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan verzeichnete Danone auf vergleichbarer Basis ein starkes Wachstum. Zu verdanken sei dies sowohl der Absatzentwicklung als auch dem Produktmix.
Auch für die Experten des Investmenthauses Jefferies war das dritte Quartal besser als erwartet. Gedämpft werde die Euphorie aber von der Abhängigkeit von China.
Das Danone-Management um Konzernchef Antoine de Saint-Affrique sieht den Hersteller von Actimel, Fruchtzwergen und Volvic-Wasser weiter auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz soll weiter auf vergleichbarer Basis um 3 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Erlös.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz vor allem in der Region China, Nordasien und Ozeanien. Hier zogen die Erlöse auf vergleichbarer Basis um 13,8 Prozent an. In Europa betrug das Plus 2,6 Prozent und in Nordamerika 1,5 Prozent. In Lateinamerika wurde ein Wachstum von 4,3 Prozent verbucht./err/mis/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Danone-Aktie dennoch in Rot: Umsatz zieht deutlich an - Jahresausblick bestätigt (dpa-AFX)
|
28.10.25
|ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (dpa-AFX)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)