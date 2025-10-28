Danone Aktie
|77,88EUR
|-0,04EUR
|-0,05%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone nach Umsatzzahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern an dessen Zwischenbericht und seine aktualisierten Währungsannahmen an. Seine Wachstumsschätzung für 2025 habe er von 4,0 auf 4,3 Prozent erhöht, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
77,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,02%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
77,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,98%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten
|
11:36
|ROUNDUP: Danone steigert Umsatz deutlich - Jahresausblick bestätigt (dpa-AFX)
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro (dpa-AFX)
|
08:31
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)