Danone Aktie
|76,56EUR
|-1,36EUR
|-1,75%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
77,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,32%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
76,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,65%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten
|
08:31
|Danone verzeichnet 3Q-Umsatzplus dank China-Wachstum (Dow Jones)
|
22.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.25
|Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss (Financial Times)
|
15.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|76,56
|-1,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:07
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|06:49
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:22
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:21
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|06:13
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|05:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets