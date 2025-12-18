EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in ING Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ING Group-Aktie an diesem Tag 14,83 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 67,449 ING Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 580,33 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 17.12.2025 auf 23,43 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 58,03 Prozent gleich.

Am Markt war ING Group jüngst 68,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at