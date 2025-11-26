LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lohnender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Einstieg?
|
26.11.2025 10:03:57
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren eingebracht
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 700,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,428 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 884,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 619,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,55 Prozent.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 306,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
