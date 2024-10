EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Sanofi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 15.10.2023 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,38 EUR. Bei einem Sanofi-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,731 Sanofi-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sanofi-Aktien wären am 14.10.2024 9 825,89 EUR wert, da der Schlussstand 101,58 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,74 Prozent.

Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 125,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at