Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Sanofi-Investment im Blick
|
28.10.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.10.2020 wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sanofi-Anteile an diesem Tag 75,75 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,202 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 163,48 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 27.10.2025 auf 88,13 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,35 Prozent.
Sanofi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 107,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
