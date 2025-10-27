Sanofi Aktie
|88,68EUR
|0,09EUR
|0,10%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einschätzung, dass die Franzosen ab 2031 ein Problem mit der Dupixent-Patentklippe bekommen, sei falsch, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Sanofi ist sein Pharma-Favorit in Europa. Die Chancen im Bereich Multiple Sklerose und von Rilzabrutinib gegen die seltene Immunthrombozytopenie würden unterschätzt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,82 €
|
Abst. Kursziel*:
12,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,76%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|88,75
|0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:09
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK