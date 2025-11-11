EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,045 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,70 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 10.11.2025 auf 86,81 EUR belief. Mit einer Performance von -9,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sanofi wurde am Markt mit 103,96 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at