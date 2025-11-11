Sanofi Aktie

Lohnender Sanofi-Einstieg? 11.11.2025 10:03:38

EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Sanofi-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,045 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 90,70 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Anteils am 10.11.2025 auf 86,81 EUR belief. Mit einer Performance von -9,30 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sanofi wurde am Markt mit 103,96 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

