WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
27.10.2025
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sah in seiner am Montag vorliegenden Reaktion kaum Kursimpulse durch den jüngsten Quartalsbericht.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
88,50 €
Abst. Kursziel*:
24,29%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
88,69 €
Abst. Kursziel aktuell:
24,03%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
24.10.25
|Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse (dpa-AFX)
24.10.25
|ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu (dpa-AFX)
21.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
07.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
