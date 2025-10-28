Sanofi Aktie
|88,79EUR
|0,50EUR
|0,57%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
88,72 €
|
Abst. Kursziel*:
7,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
88,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,99%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|88,64
|0,40%
