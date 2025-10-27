Sanofi Aktie
|89,70EUR
|1,11EUR
|1,25%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Dupixent-Wachstums hob Analyst Matthew Weston seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) bis 2026 um bis zu 4 Prozent an. Er lobte am Freitagnachmittag nach genauerem Blick auf die Quartalszahlen auch die Kostenkontrolle der Franzosen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,11 €
|
Abst. Kursziel*:
17,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|89,45
|0,97%
