Sanofi Aktie
|88,30EUR
|0,72EUR
|0,82%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte seine Schätzungen in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die starken Quartalszahlen und anschließende Investorenrunden mit dem Management an. Er sieht die Papiere des Pharmakonzerns in Richtung Jahresende als attraktive Möglichkeit, sich vom Marktverlauf abzuheben./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,38 €
|
Abst. Kursziel*:
24,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,58%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
24.10.25
|Sanofi-Aktie legt zu: Sanofi steigert Umsatz und Gewinn trotz Gegenwind durch Wechselkurse (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ROUNDUP/Dupixent schiebt an: Sanofi schlägt Erwartungen - Ziele bestätigt (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
24.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu (dpa-AFX)
|
21.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
14.10.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|24.10.25
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|88,30
|0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:51
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:45
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:44
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.