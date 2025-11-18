Sanofi Aktie

Frühes Investment 18.11.2025 10:03:39

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sanofi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Sanofi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,04 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investierten, hätten nun 11,623 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 044,75 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 4,47 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi belief sich zuletzt auf 109,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

