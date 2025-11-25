EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 240,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,161 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 222,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 926,98 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 7,30 Prozent.

Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 125,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at