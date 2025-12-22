VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

Profitable VINCI-Anlage? 22.12.2025 10:04:06

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 97,98 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,062 VINCI-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 119,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 226,99 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,27 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von VINCI belief sich zuletzt auf 67,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

17.12.25 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

VINCI 119,50 -0,17% VINCI

