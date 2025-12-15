VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

VINCI-Investment im Blick 15.12.2025 10:04:02

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in VINCI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die VINCI-Aktie an diesem Tag 55,99 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,860 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 130,65 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 12.12.2025 auf 119,30 EUR belief. Mit einer Performance von +113,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von VINCI belief sich zuletzt auf 67,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
24.10.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
VINCI 120,05 0,71% VINCI

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

