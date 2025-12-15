VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Investment im Blick
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die VINCI-Aktie an diesem Tag 55,99 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,860 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 130,65 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 12.12.2025 auf 119,30 EUR belief. Mit einer Performance von +113,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von VINCI belief sich zuletzt auf 67,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
Analysen zu VINCImehr Analysen
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
