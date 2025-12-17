VINCI Aktie

119,65EUR -0,50EUR -0,42%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 12:33:28

VINCI Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
132,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
119,65 € 		Abst. Kursziel*:
10,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten

Analysen zu VINCImehr Analysen

12:33 VINCI Buy UBS AG
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VINCI 119,80 -0,29% VINCI

Aktuelle Aktienanalysen

12:47 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
12:46 Südzucker Hold Warburg Research
12:45 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
12:44 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:44 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:43 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:43 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12:40 Zurich Insurance Sell UBS AG
12:40 Hannover Rück Buy UBS AG
12:39 AXA Buy UBS AG
12:39 Allianz Neutral UBS AG
12:36 DocMorris Sell UBS AG
12:35 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
12:33 VINCI Buy UBS AG
12:13 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Vienna Insurance kaufen Erste Group Bank
10:20 Beiersdorf Sell UBS AG
10:16 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:11 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:07 Pernod Ricard Hold Deutsche Bank AG
10:06 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
09:57 Akzo Nobel Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
09:19 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
09:18 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09:06 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
09:05 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:05 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
08:15 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:04 Philips Overweight Barclays Capital
08:01 Swiss Re Neutral UBS AG
07:59 Assicurazioni Generali Buy UBS AG
07:54 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
07:52 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
06:48 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Philips Market-Perform Bernstein Research
16.12.25 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
16.12.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
16.12.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
16.12.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
16.12.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 arGEN-X Outperform Bernstein Research
16.12.25 UBS Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen