VINCI Aktie
|119,65EUR
|-0,50EUR
|-0,42%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 132 Euro auf "Buy" belassen. Im Autobahngeschäft sei es im November schwach gelaufen, wohl teilweise wegen ungünstig liegenden Feiertagen, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend. Das Flughafengeschäft des Infrastrukturkonzerns sei weiter gewachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
132,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119,65 €
|
Abst. Kursziel*:
10,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
