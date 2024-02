EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,65 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,844 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 670,86 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 02.02.2024 auf 138,50 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 570,86 Prozent.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 33,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at