EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Wolters Kluwer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 62,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,608 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.05.2024 auf 146,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 235,69 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +135,69 Prozent.

Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 35,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at