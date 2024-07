EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Wolters Kluwer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 116,30 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,860 Wolters Kluwer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.06.2024 133,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 154,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,10 Prozent erhöht.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 36,87 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at