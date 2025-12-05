EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in ASML NV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

ASML NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 378,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ASML NV-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,434 ASML NV-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 305,31 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Anteils am 04.12.2025 auf 957,30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 153,05 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete ASML NV eine Marktkapitalisierung von 373,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at