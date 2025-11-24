Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 49 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das starke Produktangebot des Textilkonzerns und seine Fähigkeit, auf Modetrends zu reagieren, dürften zu weiteren Marktanteilsgewinnen führen, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Empfehlung. Die Bruttomarge habe das Potenzial, im nächsten Jahr positiv zu überraschen. Zudem steige nach einer Phase außergewöhnlich hoher Investitionen der freie Cashflow wieder an, und die Bewertung erscheine im weltweiten Branchenvergleich günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46,64 €
|
Abst. Kursziel*:
11,49%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
47,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
