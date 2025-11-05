LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage? 05.11.2025 10:05:10

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Vor 5 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 436,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 2,290 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 399,43 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 04.11.2025 auf 611,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 304,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
16.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
