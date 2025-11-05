LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 436,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 2,290 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 399,43 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 04.11.2025 auf 611,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,94 Prozent.
Zuletzt ergab sich für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Börsenbewertung in Höhe von 304,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Euronext-Handel CAC 40 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: So performt der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Analysen
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|608,00
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.