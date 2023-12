EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SAFRAN-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die SAFRAN-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 117,18 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hat, hat nun 0,853 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,47 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 08.12.2023 auf 164,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 40,47 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN belief sich zuletzt auf 68,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at