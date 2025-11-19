Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Performance
|
19.11.2025 10:05:09
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingefahren
Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Saint-Gobain-Aktie bei 40,91 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,447 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 79,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 953,80 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 95,38 Prozent.
Alle Saint-Gobain-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
