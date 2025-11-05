EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Saint-Gobain-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 41,71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 239,751 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 81,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 582,83 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +95,83 Prozent.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 41,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at