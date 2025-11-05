Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

Langfristige Investition 05.11.2025 10:05:10

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Saint-Gobain-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Saint-Gobain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 41,71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 239,751 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2025 auf 81,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 582,83 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +95,83 Prozent.

Am Markt war Saint-Gobain jüngst 41,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 80,44 -0,59%

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

