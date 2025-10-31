Saint-Gobain Aktie
|84,58EUR
|1,44EUR
|1,73%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
31.10.2025 10:44:44
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Jon Bell in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
84,42 €
|
Abst. Kursziel*:
13,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
84,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,50%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
