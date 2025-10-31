Saint-Gobain Aktie

84,58EUR 1,44EUR 1,73%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

31.10.2025 10:44:44

Saint-Gobain Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Jon Bell in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

