Saint-Gobain Aktie
|83,66EUR
|-0,42EUR
|-0,50%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte am Montag etwas seine Schätzungen bis 2027 für den Hersteller von Leichtbaustoffen und sieht sich nun um etwa 5 bis 6 Prozent unter dem Konsens. Er geht im kommenden Jahr nicht mehr von einer Margenerholung aus, was vollständig auf das US-Geschäft zurückzuführen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
84,30 €
|
Abst. Kursziel*:
9,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
