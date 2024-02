Euronext-Handel CAC 40 beginnt die Montagssitzung im Minus

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,27 Prozent leichter bei 7 747,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,439 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 742,87 Zählern und damit 0,326 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7 768,18 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 741,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 752,58 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 371,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der CAC 40 bei 7 233,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, notierte der CAC 40 bei 7 347,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 800,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 406,975 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

