Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der CAC 40 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,14 Prozent fester bei 7 270,75 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,259 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,186 Prozent höher bei 7 274,25 Punkten in den Handel, nach 7 260,73 Punkten am Vortag.

Bei 7 276,34 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 266,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, notierte der CAC 40 bei 6 850,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 246,62 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 6 679,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 10,25 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 7 581,26 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 518,21 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,635 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at