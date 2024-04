EVN Kraftwerk Theiß bekommt Hybridspeicher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Details zur Investition (Untertitel, Lead) ---------------------------------------------------------------------

Beim EVN Kraftwerk Theiß wird im Rahmen eines Forschungsprojekts ein Hybridspeicher errichtet. "Mit dem immer höheren Anteil erneuerbarer Energien steigt auch der Bedarf an innovativen und leistungsfähigeren Energiespeichern", erklärte Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz am Sonntag. Laut Unternehmensangaben werden eine knappe Million Euro in den Speicher und 5 Mio. Euro in das gesamte Projekt investiert, die Inbetriebnahme erfolgt noch im zweiten Quartal dieses Jahres.

Das Hybridspeichersystem besteht aus einem thermischen und einem elektrischen Großbatteriespeichersystem. Bei einem Überschuss an Energie im Stromnetz wird das Elektroheizsystem aktiviert, beziehungsweise ist der Bedarf höher als die derzeitige Erzeugung, wird aus dem Batteriespeichersystem Energie entnommen. Das Hybridspeichersystem sorge dadurch für ein stabiles Netz und ermögliche, die fluktuierende Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auszugleichen. Das System verfüge über 5 Megawatt Leistung.

"Wir stabilisieren das Stromnetz und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Gleichzeitig können wir Überschussstrom intelligent und mit einem fast 100-prozentigen Wirkungsgrad sinnvoll in Wärmeenergie umwandeln. Dadurch wird er speicherbar und zeitversetzt nutzbar gemacht", erläuterte Vorstandsdirektor Stefan Stallinger.

jul/sag

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at