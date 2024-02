Ex-SAP-Vorstand leitet übergangsweise Aufsichtsrat von Merck

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat übergangsweise einen neuen Aufsichtsratschef. Michael Kleinemeier (66) leite das Kontrollgremium bis zur Merck-Hauptversammlung am 26. April, teilte das Dax (DAX 40)-Unternehmen am Donnerstag in Darmstadt mit. Der frühere SAP (SAP SE)-Vorstand Kleinemeier gehört dem Merck-Aufsichtsrat bereits seit 2019 an. Im Anschluss an die Hauptversammlung soll der dann neu formierte Aufsichtsrat einen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen, hieß es.

Die Wahl eines neuen Vorsitzenden war nötig geworden, da der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Büchele Ende Januar den Vorsitz des Gesellschafterrates der E. Merck KG übernommen und daher vorzeitig sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatte. Über die Eigentümergesellschaft E. Merck KG hält die Merck-Familie rund 70 Prozent an der Merck KGaA (Merck). Der Gesellschafterrat ist ein mit dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft vergleichbares Gremium und hat bei Merck großen Einfluss./als/DP/jha