Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Investment im Blick
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verloren
Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 143,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,698 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 117,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,91 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.11.25
|Merck-Analyse: UBS AG bewertet Merck-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|115,30
|-2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.