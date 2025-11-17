Merck Aktie

Merck

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Merck-Investment im Blick 17.11.2025 10:03:54

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 143,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,698 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 117,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,91 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck KGaA

14.11.25 Merck Buy UBS AG
14.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Merck Buy UBS AG
13.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 115,30 -2,00% Merck KGaA

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Vor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
