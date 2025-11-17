DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 143,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,698 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 117,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 17,91 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 51,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at